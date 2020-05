RIVM: 94 nieuwe sterfgevallen en 97 ziekenhuisopnames

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat er het afgelopen etmaal 94 sterfgevallen ten gevolge van het coronavirus zijn gerapporteerd. Een daling ten opzichte van gisteren, toen er in de dagelijkse update 98 overlijdens werden gemeld. In totaal vallen in Nederland nu 4987 coronadoden te betreuren.

Het gemelde aantal ziekenhuisopnames daalt vandaag ook opnieuw. De afgelopen 24 uur belandden 97 patiënten in een ziekenhuisbed. Het totaal aantal personen dat met ernstige klachten in een ziekenhuis werd opgenomen komt met de jongste cijfers op 10.951. Van het alle opgenomen coronapatiënten is een gedeelte overleden aan de gevolgen van de infectie. Anderen zijn hersteld en mochten naar huis.



Ook het aantal coronapatiënten op de ic-afdelingen blijft dalen. Gisteren nam het totaal af met 48, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het totaal komt daarmee op 735. Van de Nederlandse coronapatiënten liggen er momenteel 707 op Nederland ic’s. Daarnaast verblijven er 28 Nederlandse patiënten met een virusbesmetting op intensivecareafdelingen in Duitsland.



Gestage daling infecties

Het aantal nieuw vastgestelde besmettingen nam toe met 445. Gisteren waren dat er 475. Ondanks dat er al een aantal weken ruimer wordt getest op infecties met het virus neemt het aantal dagelijks gerapporteerde gevallen gestaag af. Met de nieuwe besmettingen waarvan het RIVM vandaag melding maakt, komt het totaal aantal vastgestelde infecties in ons land op 40.236. Omdat niet iedereen wordt getest, ligt het werkelijke aantal een stuk hoger.



Het RIVM blijft benadrukken dat de dagelijkse meldingen bestaan uit registraties verspreid over meerdere dagen. Niet alle opnames en/of overlijdens worden direct gemeld. Vooral in het weekend laten de cijfers een afwijking zien, die doorgaans op maanden of dinsdag wordt gecorrigeerd. Wel constateert het rijksinstituut dat er een dalende lijn in de cijfers zit, die ‘passen bij het beeld dat de maatregelen werken’.

Oversterfte in tehuizen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt al een aantal weken ‘oversterfte’ waar. Er gaan meer mensen per week dood dan gemiddeld. Die hogere sterfte valt samen met het begin van de coronauitbraak in ons land. Het vermoeden bestaat dat een groot deel van de oversterfte te wijten is aan besmetting met het virus. Niet iedereen wordt echter getest, waardoor de sterftecijfers van het RIVM en die van het CBS afwijken.