RIVM: Bescherm oren tegen te harde muziek in clubs en disco's

Voor kinderen tot en met 13 raadt het instituut gemiddeld 91 decibel aan. Voor kinderen van 14 en 15 jaar 96 decibel, staat te lezen in het advies over maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten. Alle normen gelden bij een meting gedurende een kwartier aan één stuk.

Vuurwerk, motorfietsen en bijvoorbeeld een straaljager op 300 meter hoogte of een timmerklas kunnen gemiddeld 95 tot 110 decibel opleveren. In Nederland is er geen landelijke wet- of regelgeving die bezoekers van uitgaansgelegenheden beschermt tegen gehoorschade door muziek in uitgaansgelegenheden.