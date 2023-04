RIVM: extra maatregelen nodig voor schone lucht langs snelwegen bij Schiphol en IJmuiden

Het kabinet hoeft geen draconische plannen te smeden om in 2030 aan strengere Europese eisen voor een schone lucht te voldoen. Wél moet er een paar scheppen bovenop langs snelwegen, bij Schiphol en Tata Steel in IJmuiden, schrijft het RIVM vandaag in een nieuw rapport.

Door de eisen aan de luchtkwaliteit aan te scherpen wil de Europese Commissie de gezondheid van Europeanen vanaf het jaar 2030 flink verbeteren. Het aantal gevallen van luchtwegaandoeningen als astma en COPD moet een stuk omlaag.

Het RIVM rekende afgelopen maanden door wat Nederland moet doen om aan de nieuwe eisen te voldoen. De conclusie luidt dat ons land een heel eind op weg is. In 98 procent van ons land kunnen de nieuwe Europese limieten met de huidige regels en maatregelen worden gehaald, valt te lezen in het rapport ‘Gevolgen van de voorgestelde Europese luchtkwaliteitsrichtlijn voor Nederland’.

Het mindere nieuws is dat er op drie plekken van het RIVM een paar scheppen bovenop moet: langs snelwegen, bij Schiphol en bij Tata Steel in IJmuiden. Zo moeten de emissies langs drukke snelwegen met 10 procent omlaag, schrijft het RIVM.

Meer elektrische auto's

Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om dit voor elkaar te krijgen, zegt RIVM-onderzoeker Rob Maas, tevens één van de auteurs van het rapport. Ze zijn veelal al in voorbereiding op de diverse ministeries. Meer elektrische auto's in 2030 bijvoorbeeld. ,,Het kabinet wil nu dat 16 procent van ons wagenpark dan elektrisch is. Als je er in slaagt dat percentage naar 25 procent op te hogen, voldoet Nederland aan de eisen voor minder uitstoot van fijnstof, CO2 en stikstofdioxide langs snelwegen.”

Volledig scherm KLM-vliegtuigen op Schiphol. De uitstoot van de nationale luchthaven moet extra omlaag om de Europese schoneluchtdoelen in 2030 te halen. © Jeffrey Groeneweg

Voor de lucht rond Schiphol zijn er meerdere opties, licht Maas toe. ,,Uiteraard kun je het aantal starts en landingen verlagen, maar dat is voor een betere luchtkwaliteit niet eens per se nodig.” Schiphol kan om te beginnen alle grondvoertuigen elektrisch maken. Vliegtuigen gebruiken daarnaast als ze stilstaan nog vaak stroom uit een eigen generator, die op kerosine werkt. ,,Als alle vliegtuigen elektriciteit van Schiphol zouden gebruiken, scheelt dat ook aanzienlijk. Met die laatste twee maatregelen ben je er voor een heel eind, hebben wij berekend.”

Rond IJmuiden dienen de productieprocessen van Tata Steel schoner en duurzamer te worden. ,,Daar liggen eveneens plannen voor. Als ze doorgaan, dan kan ook aan de nieuwe Europese luchtkwaliteitseisen worden voldaan.”

Quote Op papier is het behalen van de schone­lucht­doe­len te doen Rob Maas, onderzoeker RIVM

Uiteraard is dat aan het kabinet. RIVM-onderzoeker Maas is echter redelijk optimistisch. ,,Op papier is het allemaal te doen.” Hij wijst er op dat het kabinet de duurzaamheidsdoelen al heeft aangescherpt. De 45 procent CO2-reductie in 2030 is in het coalitieakkoord tussen VVD, CDA, D66 en CU verhoogd naar 55 tot 60 procent. Die extra reductie halen komt ook de luchtkwaliteit ten goede.

Wel zou er nog politiek gesteggeld kunnen worden over het tijdspad van de extra CO2- en stikstofreductie. ,,De boeren eisen dat de industrie en het vliegverkeer ook hun steentje bijdragen aan een lagere stikstofuitstoot. Als zij meer respijt krijgen en pas in 2035 aan de eisen hoeven te voldoen, kan dat ook gelden voor de CO2-reductie.”

Zulke vertraging heeft dan ook weer effect op de luchtkwaliteit. ,,Het is aan het kabinet en de Tweede Kamer om daar over te besluiten”, stelt Maas. ,,Als RIVM kunnen we natuurlijk niet alle bestuurlijke overwegingen in onze modellen meenemen.”

Nederland werkt al hard aan gezondere lucht Doordat Nederland al behoorlijk strenge eisen kent, is het voor ons land niet heel moeilijk om aan de nieuwe regels van Brussel te voldoen, stelde het RIVM eerder. Met het bestaande lucht- en klimaatbeleid neemt de gezondheidsschade door luchtverontreiniging tussen 2016 en 2030 met 44 procent af. Dat levert een jaarlijkse winst op van ruim 50.000 levensjaren ten opzichte van 2016. Met de maatregelen uit het Schone Luchtakkoord (SLA) daar nog bij, zoals nul-emissie-bouwapparaten, komen er circa 3.500 levensjaren bij voor alle Nederlanders. Het RIVM analyseerde vorig jaar ook wat er nodig is om in 2030 de extra strenge limieten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te kunnen halen. Dat pakket van denkbare aanvullende maatregelen zou een potentiële extra gezondheidswinst van 15.000 levensjaren opleveren. Strengere emissie-eisen aan voertuigen en vermindering van emissies door houtstook leveren de meeste winst op, gevolgd door minder emissies uit scheepvaart, landbouw en industrie. Deze maatregelen maken echter geen deel uit van het kabinetsbeleid.