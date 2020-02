RIVM: griepepidemie in Nederland

Meerder­heid SP-frac­tie Breda legt raadswerk neer als gevolg van conflict in de afdeling

14:54 Drie van de vier leden van de SP-fractie in de gemeenteraad van Breda leggen tijdelijk het raadswerk neer. Dat maken zij bekend via een persverklaring. De aanleiding is een conflict binnen de afdeling Breda dat op 22 januari tot uitbarsting kwam tijdens een compleet uit de hand gelopen vergadering.