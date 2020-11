RIVM meldt fors lager aantal besmettingen, cijfers fluctueren enorm

Zondag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nog 5609 nieuwe officiële besmettingen met Covid-19. In de ziekenhuizen werden 134 coronagevallen opgenomen op de gewone afdelingen, 22 meer dan gisteren. In totaal liggen er nu 1240 patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen (buiten de intensive cares). Op de intensive care liggen 481 mensen, 25 minder dan zondag. Ook liggen er op de ic's nog 475 non-covidpatiënten, 25 meer dan gisteren. De totale ic-bezetting komt daarmee uit op 956, net zoveel als gisteren.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 29. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Op zondag meldde het RIVM 25 sterfgevallen door het virus.

Daling stagneert

Het aantal nieuwe coronagevallen schommelt de laatste dagen wild heen en weer. Forse stijgingen en flinke dalingen wisselen elkaar af. Vorige week maandag meldde het RIVM ongeveer 5200 meldingen van positieve tests in de 24 uur ervoor. Op dinsdag waren het er minder dan 4000, op woensdag bijna 5000, op donderdag 4500, op vrijdag bijna 5800, op zaterdag was het weer gezakt naar 4500, op zondag steeg het naar 5600 en deze maandag was het weer gezakt naar iets meer dan 4600. Dat zijn stijgingen en dalingen van ongeveer 20 procent per dag.

Maar waar dat door komt, is niet duidelijk. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de overkoepelende organisatie van regionale gezondheidsdiensten (GGD GHOR Nederland) hebben nog geen verklaring. De huidige schommelingen komen in elk geval niet door een grote storing, want die is er niet, aldus de GGD’en. In de afgelopen weken lagen de computersystemen van de diensten soms plat, waardoor het niet lukte om positieve tests door te geven aan het RIVM. Die cijfers kwamen een of twee dagen later alsnog binnen, bovenop de reguliere cijfers van die dag. Op die dagen was er dus een piekje te zien. De coronacijfers kunnen in principe ook schommelen doordat niet elke dag evenveel mensen worden getest.

Het RIVM beklemtoont dat de weekcijfers een beter beeld geven. Die brengt het instituut elke dinsdag naar buiten. Daaruit komt een dalende lijn naar voren.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 34.000 nieuwe gevallen vastgesteld, tegen ruim 37.000 in de week ervoor en iets meer dan 38.000 nog een week eerder. De daling van het aantal gevallen stagneert wel, concludeerde het RIVM afgelopen dagen al. In Amsterdam zijn afgelopen etmaal 250 inwoners positief getest. In Rotterdam kwamen 177 besmettingen aan het licht en in Den Haag 91. Verder kwamen er 89 nieuwe gevallen bij in Enschede en 84 in Tilburg.

Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus bij ongeveer 524.000 Nederlanders vastgesteld. In totaal zijn sinds het begin van de corona-uitbraak 9350 mensen aan het longvirus overleden.

