RIVM meldt nu toch weer 234 nieuwe sterfgevallen, wel minder besmettingen

De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 234 meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Het totaal aantal overleden patiënten komt daarmee op 2101. Dat meldt het RIVM in de dagelijkse update. Volgens het RIVM liggen de aantallen op dinsdagen steevast hoog, omdat veel sterfgevallen uit het weekend pas maandag worden gerapporteerd.

7427 coronapatiënten zijn opgenomen (geweest) in een ziekenhuis, een stijging van 292 personen. Met 777 nieuwe besmettingen (láger dan gisteren, toen 952) komt het totaal in Nederland nu op 19.580.

Het aantal van 234 sterfgevallen is het hoogste aantal meldingen in 24 uur tot nu toe. De afgelopen dagen daalde dat getal juist: zaterdag 164, zondag 112, gisteren 101. Belangrijk om te vermelden is dat het gaat om meldingen, veel personen zijn niet de afgelopen 24 uur, maar al eerder overleden.

Volgens het RIVM is op dinsdagen het aantal meldingen consequent het hoogste van de week. Dat is te verklaren doordat veel van de sterfgevallen en opnames op vrijdag, zaterdag en zondag, pas op maandag administratief worden verwerkt en gerapporteerd. Vorige week bijvoorbeeld, meldde het RIVM op dinsdag 175 doden terwijl dat er toen op maandag 93 waren.

Jonger dan dertig

Elf overleden personen zijn onder de vijftig jaar oud. Een persoon is jonger dan dertig, maar het overlijden van de 29-jarige Guus uit beek en Donk is nog niet verwerkt in de jongste statistieken.

Het aantal meldingen van mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen (of waren opgenomen) daalde de afgelopen week van aantallen van rond de vijf-, zeshonderd naar gisteren 260. Met 292 meldingen de afgelopen 24 uur blijft dat vandaag dus wel een beetje in de lijn van de afgelopen dagen.

Ook hier is belangrijk om te zeggen dat het gaat om méldingen van mensen die in het ziekenhuis liggen of lagen. De werkelijke datum van ziekenhuisopname kan al meerdere dagen geleden zijn en toch pas nu gemeld.

24 maart

Als alle overleden personen worden ‘verdeeld’ over de dagen dat zij daadwerkelijk overleden, stierven de meeste mensen op 2 april. De dag van de meeste ziekenhuisopnames is nog steeds 24 maart. De afvlakking van met name het aantal ziekenhuisopnames wordt daarmee toch steeds zichtbaarder.

Maar sterfgevallen en ziekenhuisopnames die de komende dagen worden gemeld, kunnen de aantallen van vandaag en de afgelopen dagen nog doen stijgen.