RIVM start campagne na stijging besmettingen: ‘Jongeren moeten gedrag aanpassen’

video Grapper­haus na stijging besmettin­gen: We moeten nu verantwoor­de­lijk­heid nemen

22 juli De stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland moet worden gezien als een ernstige waarschuwing. Dat zegt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vanavond tijdens een speciaal ingelaste persconferentie. ,,Dit is géén goede ontwikkeling. Het coronavirus is nog steeds onder ons. Het gevaar is niet weg. We moeten nu extra waakzaam zijn, houd u aan de regels.”