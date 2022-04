RIVM: tot en met maandag smog door paasvuren

met video Placenta in bosjes achterla­ten, mag dat zomaar? ‘De natuur is van ons allemaal’

Een placenta mee naar huis nemen om te begraven in de tuin, het verwerken in een kunstwerk of zelfs opeten vanwege de rijke voedingsstoffen. Het gebeurt. Niet alleen in andere culturen, ook in Nederland. Soms worden placenta’s door een geschrokken voorbijganger aangetroffen in een openbaar park, zoals deze week in Den Haag. Maar mag dat wel, een moederkoek zo maar begraven tussen de struiken?

15 april