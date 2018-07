RIVM waarschuwt voor smog

Katje in Groenlo zit onder de vloeistof: 'Dit is gerichte actie'

15:30 Een katje in Groenlo is gistermiddag overgoten met of ondergedompeld in een sterk naar brandstof ruikende vloeistof. Volgens de Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk wijst alles op 'een gerichte actie'. ,,Een kat gaat niet uit zichzelf op zo'n vloeistof af’’, zegt medewerker Olette van der Werf.