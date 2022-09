RIVM zoekt 50.000 mensen die wekelijks zelftest willen doen voor groot onderzoek

Amsterdam­se fobieënkli­niek zoekt iemand die op commando kan overgeven, voor 50 euro per keer

Mensen met de angst dat iemand in hun buurt overgeeft, kijken hun fobie recht in de ogen bij Kindt Clinics in de Pijp in Amsterdam. Door iemand in hun buurt over te laten geven, proberen ze van hun angstgevoelens af te komen. Nu de huidige ‘overgever’ van de kliniek stopt, hebben zich al zestig mensen gemeld voor de vacature.

2 september