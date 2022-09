Rob B. krijgt vrijspraak voor ‘Rosmalense Flatmoord’; gerechtelijke dwaling nu definitief

Oud-wethouder treft stoffelijk overschot van man aan in kanaal Veenendaal: ‘Dacht dat het een ton of een doos was’

Aan de Raadhuisstraat in Veenendaal is maandagmorgen rond 09.35 uur het stoffelijk overschot van een man gevonden in het Omleidingskanaal. Het slachtoffer is door de hulpdiensten uit het water gehaald.

14:28