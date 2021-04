Robin Borneman wint We Want More glansrijk: ,,Grootste dag in mijn muzikale carrière”

De druk. Die was zo on-tie-ge-luk groot. ,,Er gierde van alles door mijn lijf en mijn hoofd. Ik was zo zenuwachtig, man. Echt niet te geloven.” Robin Borneman (35), de Osse singer-songwriter, had het niet meer tijdens de finale van de tv-talentenjacht We Want More van SBS6. ,,Zeker toen de andere kandidaten zulke hoge punten kregen. Ik dacht: what the fuck en liet me helemaal gaan. Ik zette in en wist eigenlijk meteen: dit gaat lukken.”