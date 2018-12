Robin vergeet diabetes dankzij zijn eigen kunstalvleesklier: ‘Eindelijk vrijheid’

De klap was groot toen Koops in 1995 de diagnose diabetes type 1 kreeg. „Het beeld dat ik had van mijn toekomst, werd in een keer uitgewist.” Veel wist hij niet over suikerziekte, maar dat het zijn leven volledig zou beheersen, werd snel duidelijk. „Je moet bij alles wat je doet nadenken. Kan ik dit wel eten? Kan ik nu wel zo’n stuk lopen? Moet ik insuline bij spuiten? Het is een continue worsteling.” Hij zag geen andere optie dan zijn bedrijf in machinebouw te verkopen. „Ik kon het niet combineren met mijn ziekte. Het gaf te veel stress.”