Robine en Renske tóch nog beloond voor vinden bronzen paard

Gabriël Sterk, de kunstenaar die 2000 euro had uitgeloofd voor degene die het kunstwerk bij hem terug zou brengen, krijgt op sociale media veel hoon over zich heen.

Fred van Engelen, vader van een van de meisjes, is overdonderd door alle aanbiedingen en reacties. ,,Het is leuk dat mensen meeleven. Hartverwarmend. Dat verwacht je niet.’’

Efteling

Van Radio 538 kregen de twee vindsters vanmorgen samen met hun andere familieleden een bezoekje aan de Efteling. Hetzelfde voorstel voor een dagje naar het pretpark in Kaatsheuvel komt van Utrechter André van Schie. Ook de gemeente, eigenaar van het bronzen paard, denkt na wat ze als gebaar van dank nog voor haar twee jeugdige inwoners kan doen.

Het bronzen paardje van kunstenaar Gabriël Sterk werd twee weken geleden gestolen van het schoolplein van Basisschool De Graaf Jan in Montfoort. Robine van Engelen en haar nichtje Renske Groenendijk zagen zaterdag tijdens het spelen op het schoolplein het beeld in de bosjes naast de school liggen.

Van Schie las gisteravond op deze website het verhaal over de meisjes, die aanspraak dachten te maken op de 2000 euro die door de kunstenaar van het kunstwerk was uitgeloofd. Hij nam direct contact op met de vader van een van de meisjes. ,,De meisjes hebben iets belangrijks gedaan door iets wat gestolen is, terug te brengen. Dat moet beloond worden.’’

Quote De geloofwaar­dig­heid van Sterk heeft een deuk opgelopen Fred van Engelen Van Schie begrijpt dat Sterk de 2000 euro niet uitkeert. ,,Hij heeft voor een bepaalde strategie gekozen. Dit had hij niet in de media moeten verkondigen. Zijn geloofwaardigheid heeft een deuk opgelopen.’’

Afgietsel

Hij roept Sterk op om een afgietsel van het bronzen veulen te maken,. ,,Als het kunstwerk je zo na aan het hart ligt, maak er dan een afgietsel van. Voor het geval het weer wordt gestolen.’’

De kunstenaar benadrukt in een reactie vanuit zijn woonplaats in Zuid-Frankrijk dat hij alleen maar wilde helpen en door de media verkeerd is begrepen.

,,Nadat ik was ingelicht van de diefstal van het derde beeld van mijn hand in Nederland, wilde ik proberen te voorkomen dat het als schroot verkocht zou worden. Dat gebeurde met die vele beelden die verdwenen in Nederland. Ik kreeg de opdracht voor dit beeld toen de school werd gebouwd. Maar na meer dan 40 jaar blijft het toch je kind dat je wilt beschermen.’’

Val

Het idee om 2000 euro aan te bieden voor de vinder om het daarvoor aan hem te kopen, was een val, aldus Sterk. ,,Daardoor zou de dief meer verdienen aan de diefstal. Ik kreeg geen inzage voor publicatie, anders had ik nogmaals duidelijk gemaakt dat mijn voorwaarde vermeld moest worden: dat het beeld aan mij te koop moest wordt aangeboden. Ik heb duidelijk gezegd dat ik niet zomaar 2000 euro’s zal weggeven. Ik had direct contact met de politie ingeschakeld als de dief met mij contact had opgenomen.’’

Sterk stelt voor dat al die mensen die hem nu uitschelden voor zijn initiatief 5 euro aan de meisjes geven. ,,Dat zou een meer vriendelijk gebaar zijn. Ik ben blij dat het veulen nu is gespaard voor omsmelten. Ik moet het dan maar doen met de stank voor dank.’’

Van Engelen vindt ook niet dat Sterk al die hoon verdient. ,,Dit gun ik hem niet.’’