Rode Kruis geeft vol gas in coronacrisis: ‘De grootste hulpactie sinds de Watersnoodramp’

De hulpactie die het Rode Kruis heeft opgetuigd als gevolg van de coronacrisis is de grootste sinds de Watersnoodramp in 1953. ,,We gaan ervan uit dat we er ook nog een jaar mee bezig zullen zijn”, waarschuwt directeur Marieke van Schaik, aan het begin van een nieuwe campagne.

Er was de Vluchtelingencrisis in 2015, toen het Rode Kruis in Nederland hielp opvang voor asielzoekers in te richten. Er was orkaan Irma (in 2017), die enorme verwoestingen aanrichtte op Sint Maarten. En er was, al wat langer geleden, het hoogwater van 1995, toen 250.000 mensen in het Nederlandse rivierengebied uit voorzorg werden geëvacueerd.

Maar tijdens geen van die periodes was het voor het Rode Kruis nodig om zo’n grote hulpactie op touw te zetten als nu, in de corona-epidemie, het geval is. ,,Dit is onze grootste actie in het koninkrijk sinds de Watersnoodramp van 1953”, zegt directeur Marieke van Schaik. ,,Het is in de eerste plaats een gezondheidscrisis, maar daar achteraan komen nog grote sociaal-economische gevolgen. In Nederland en op de Caribische eilanden.”

De hulporganisatie maakt vandaag bekend dat ze verwacht nog zeker 30 miljoen euro nodig te hebben om de medische sector te blijven ondersteunen en om de nodige hulp ‘aan honderdduizenden mensen in nood’ te bekostigen.

Hoe ondersteunen jullie de medische sector?

Van Schaik: ,, Al meer dan 2800 van onze vrijwilligers zijn ingezet om GGD’s, huisartsenposten, ziekenhuizen, zorghotels en ambulancediensten te ontlasten. Ze helpen onder meer bij het doen van coronatesten of bij het vervoeren van patiënten. We moeten zorgen dat we als samenleving goed door deze crisis komen. Dat ons zorgpersoneel overeind blijft en dat de meest kwetsbaren niet buiten de boot vallen. Nu niet, volgende week niet en ook over drie maanden niet.”

Wie zijn die honderdduizenden mensen die het Rode Kruis verwacht te moeten helpen?

,,Daklozen bijvoorbeeld. Wat doe je als je klachten hebt? Hoe kun je jezelf sowieso goed isoleren als je op straat leeft? Wij ondersteunen bij de opvang van die mensen, door bijvoorbeeld bedden te leveren en die op te zetten. Dat geldt ook voor ongedocumenteerden of arbeidsmigranten die opeens zonder werk zitten. En geen werk is: geen inkomen, geen eten. Wij zorgen, in samenwerking met boeren en voedselbanken, dan bijvoorbeeld voor voedselboxen. Daarnaast willen we ook onze telefonische hulplijn overeind houden, die kan iedereen bellen als iemand praktische hulp nodig heeft, als het uitlaten van de hond of het doen van boodschappen. Maar ook als je gewoon even een luisterend oor wilt.”

Hoe is de situatie op de Caribische eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden?

,,Daar zijn heel veel mensen afhankelijk van het toerisme en dat ligt nu helemaal plat. Het houdt in dat mensen de huur niet meer kunnen betalen en geen eten kunnen kopen. Het vangnet is daar ook kleiner dan in Nederland. We verwachten dat we daar de komende maanden een stijging in het aantal daklozen gaan zien.”

Het Rode Kruis stelt nog zeker een jaar met deze hulpactie bezig te zijn. Dat is een vrij deprimerende gedachte.

,,We weten niet wat het virus gaat doen, maar we weten wel dat er grote sociaal-economische gevolgen zijn voor veel mensen. We komen door deze crisis heen, maar moeten wel oog houden voor hen die hulp nodig hebben. We moeten solidair blijven met hen. Er staan veel vrijwilligers klaar, daarover hebben we niet te klagen. We hebben wel geld nodig: om voedsel te kopen, om bedden neer te kunnen zetten, om mensen te kunnen vervoeren.”

Voor de noodhulp van het Rode Kruis in de corona-crisis is gironummer 7244 geopend.