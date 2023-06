Rode Kruis haalt uit: crisisnoodopvang ziekmakend voor asielzoekers

Zo zou er sprake zijn van onder andere slechte huisvesting, gebrek aan privacy, onvoldoende wc’s en douches en lang wachten zonder wat te doen te hebben. ,,De crisisnoodopvang in zijn huidige vorm is ziekmakend voor bewoners.”

In mei leefden ongeveer zevenduizend asielzoekers in de zogeheten crisisnoodopvang. De onderzoekers bezochten onder meer locaties die uit tenten bestaan, leegstaande kantoorpanden, sportruimten en loodsen. De locaties worden geregeld door gemeenten en de veiligheidsregio’s en zijn eigenlijk bedoeld voor korte opvang. ,,In de praktijk blijkt dat mensen vaak maanden op een locatie verblijven zonder zicht op een andere verblijfplaats.”

Schurft

In het onderzoek, dat dinsdagmiddag wordt aangeboden aan leden van de Tweede Kamer, staat onder meer dat infectieziekten als schurft, diarree en luchtweginfecties veel voorkomen op locaties waar de bewoners dicht op elkaar moeten samenleven. ,,Je hebt grote groepen mensen met verschillende achtergronden, klein behuisd. En dan treedt schurft op, maar dat gebeurt ook onder studenten”, zo komt naar voren in gesprekken met locatiemanagers en hulpverleners. Behandeling wordt door de inrichting van de locaties bemoeilijkt. Soms worden ‘kamers’ alleen gescheiden door gordijnen, wat ook een privacyprobleem oplevert.

Bewoners kampen ook met psychische klachten, bijvoorbeeld omdat ze oorlog hebben meegemaakt in hun land van herkomst. ,,Er is overdag weinig te doen. Mensen mogen niet werken of zelfs vrijwilligerswerk doen, veel kinderen gaan niet naar school. Daar komt de onzekerheid over de asielprocedure nog bovenop”, sommen de onderzoekers op. ,,Opgeteld leidt dit tot serieuze gezondheidsrisico’s voor de bewoners van crisisnoodopvanglocaties.”

Niet alleen wordt geconcludeerd dat de huidige manier van crisisnoodopvang ziekmakend is voor de bewoners, ook is het ‘belastend voor professionals, die het gevoel hebben dat ze tegen de klippen op moeten werken’.

Tientallen gesprekken

De onderzoekers spraken met meer dan 130 bewoners op 9 crisisnoodopvanglocaties, tientallen zorgverleners, 13 locatiemanagers en 11 beleidsmakers. In het rapport pleiten ze voor verbetering en het scheppen van duidelijkheid over de minimale eisen waaraan de opvang moet voldoen. Het is niet de eerste keer dat aan de bel wordt getrokken: onder meer VluchtelingenWerk deed dit ook al.

Hulpverlener: omstandigheden crisisnoodopvang beschamend

De omstandigheden in crisisnoodopvanglocaties in ons land zijn ‘beschamend en abominabel‘. Dat zegt Dorothee Greven, die als hulpverlener werkt in enkele opvanglocaties voor asielzoekers in Noord- en Zuid-Holland. Ze herkent ‘een hoop‘ in de situatie zoals die door het Rode Kruis, Dokters van de Wereld en expertisecentrum Pharos wordt omschreven na onderzoek.

In het rapport concluderen de onderzoekers dat de zorg voor asielzoekers in de meeste crisisnoodopvanglocaties onvoldoende is. De huidige vorm is ‘ziekmakend voor bewoners’, onder meer vanwege slechte huisvesting, gebrek aan privacy en onvoldoende wc’s en douches. Infectieziekten als schurft, diarree en luchtweginfecties komen veel voor op locaties waar de bewoners dicht op elkaar moeten samenleven.

Dagelijks ziet Greven hoe asielzoekers in de noodopvang kampen met overmatige stress, somberheid en uitzichtloosheid. ,,Mensen hebben vaak al een trauma meegemaakt in eigen land. De vlucht naar Europa is heel gevaarlijk en vervolgens komen ze op zo’n locatie terecht”, zegt Greven. ,,Soms zitten ze in een grote hal met zeshonderd man bij elkaar. Er zijn dunne wandjes gemaakt, maar ze hebben geen rust of privacy. Vaak hebben ze niets te doen en heerst er veel onzekerheid over hoelang ze moeten blijven.” Behalve psychische klachten, komt schurft “continu” voor.

Greven noemt de omstandigheden in de tenten onvoorstelbaar. ,,Het lijkt erop dat de asielzoekers op deze manier ontmoedigd worden om naar Nederland te komen”, zegt ze. ,,Hoe deze mensen in grote tenten worden neergezet is echt beschamend.” Het verschil met de opvang van gevluchte Oekraïners vindt ze groot. ,,Die stoppen we ook niet in tenten. Het draagvlak om mensen uit bijvoorbeeld Syrië te helpen, lijkt kleiner. Maar waar een wil is, is een weg.”