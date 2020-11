Rode Kruis: Vraag naar voedselhulp en vrijwilligers stijgt explosief

De afgelopen maanden klopten steeds meer mensen bij het Rode Kruis aan voor voedsel. Ze zijn door corona hun baan kwijtgeraakt, komen niet in aanmerking voor de voedselbank en hebben geen spaargeld meer om van te leven.

Ruim drieduizend mensen per week krijgen nu boodschappenbonnen (waarmee ze zelf voor 35 euro boodschappen kunnen doen) of voedselpakketten. Er is echter niet genoeg geld om iedereen te helpen. ,,We merken sinds het einde van de zomer echt een spurt’’, zegt Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik. ,,Mensen hebben vaak wel een buffer voor noodsituaties of kregen hulp uit hun omgeving, maar nu corona zo lang aanhoudt, gaat dat niet meer.’’ Gezinnen die meer voedsel nodig hebben of daar vaker om vragen krijgen nu soms al nee te horen.

48 miljoen

Het Rode Kruis lanceerde in mei al een Nationaal Actieplan om 30 miljoen euro in te zamelen. De coronahulp is zelfs de grootste actie van de organisatie sinds de Watersnoodramp in 1953. Met 48 miljoen euro extra denkt de organisatie tot mei volgend jaar coronahulp te kunnen bieden. ,,Ook als de pandemie voorbij is, zullen we de sociaal-economische effecten nog wel even merken. Deze crisis is nog niet over’’, stelt Van Schaik.

Bij het Rode Kruis groeit de vraag naar voedselhulp. Mensen krijgen boodschappen of een tegoedbon om zelf eten te kunnen halen.

Ook de zorginstellingen kloppen vaker bij het Rode Kruis aan voor vrijwilligers, vooral in de grote steden. Sinds de lockdown in maart springen vrijwilligers bij in ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGD’s. Ze helpen bijvoorbeeld met het rondbrengen van maaltijden, ontvangen gasten, doen bron- en contactonderzoek of vervoeren coronapatiënten. Nu de ziekenhuizen vollopen en bijvoorbeeld verpleeghuizen te maken hebben met ziek personeel dat uitvalt, zijn alle handjes nodig. ,,De vraag is nu al groter dan tijdens de eerste coronagolf. We kunnen tot nu toe overal bijspringen, maar meer vrijwilligers zijn altijd welkom’’, aldus Van Schaik.

Luisterend oor

De komende maanden verwacht het Rode Kruis ook extra hulp te moeten verlenen aan dak- en thuislozen. Bovendien biedt de organisatie een luisterend oor aan mensen die door corona niet lekker in hun vel zitten. Naarmate meer mensen in quarantaine gaan wordt de hulplijn vaker gebeld.

Het Rode Kruis merkt dat niet iedereen tijd heeft om te helpen. De vrijwilligers moeten vaker naar hun eigen werk, omdat er geen volledige lockdown is. ,,Bovendien duurt het allemaal veel langer dan we dit voorjaar nog dachten. Misschien zijn mensen toen erg geschrokken en stonden ze sneller voor elkaar klaar dan deze ronde. Ik hoop dat we dat voor elkaar blijven doen.’’