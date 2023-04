Rode Kruis waarschuwt: ‘Flink koud op Koningsnacht, laat kinderen niet op grond zitten’

Onderkoeling treedt sneller op als mensen gedronken hebben. Alcohol verwijdt de bloedvaten en dat geeft een warm gevoel. Maar je verliest hierdoor ook warmte. De lichaamstemperatuur daalt, maar mensen voelen dat door de drank niet. Daarom waarschuwt het Rode Kruis feestvierders.

Ook mensen die in de vroege donderdagochtend op vrijmarkten hun spullen verkopen, moeten oppassen. ,,De kou van woensdagnacht blijft nog in de grond zitten. Laat kinderen daarom niet op de koude grond zitten, maar neem een stoeltje mee. En kleed ze goed aan. Het is goed om voldoende water of warme thee te drinken en tussendoor goed te eten”, zegt Louise Schalkoort, EHBO-instructeur bij het Rode Kruis.

Op ruim honderd plekken in het land staan op koningsnacht honderden hulpverleners van het Rode Kruis klaar om eerste hulp te verlenen, zoals op festivals en evenementen maar ook in de binnensteden van Amsterdam en Utrecht. ,,Op de EHBO-posten hebben we (isolatie)dekens klaarliggen, waardoor mensen sneller warm worden. En eventueel ook warme dranken, zoals thee of bouillon”, zegt Schalkoort.

Winterjas aan

Na een nacht waarin de temperaturen tot net boven het vriespunt zullen liggen, klimt het kwik wel overdag naar 10 tot 15 graden. Dat is nog wel aan de frisse kant, want normaal is het eind april zo'n 15 tot 17 graden. Volgens Weeronline is een winterjas donderdag ‘zeker aan te raden’.

Het wordt zelfs kouder dan nieuwjaarsdag, constateert het Rode Kruis. Dat is op zich niet gek: het was de warmste jaarwisseling ooit, met 15,6 graden in de Bilt om middernacht.