Rody (34) was op de bbq en zag vrachtwagen de dijk afrijden: ‘Ik sprong cabine in en stopte de motor’

Het is zondagmorgen half 11 als Rody Jongebreur komt kijken op de beruchte T-splitsing in het buurtschap Zuidzijde te Nieuw-Beijerland. ,,Ik kom net uit het Maasstad Ziekenhuis, waar ik vanochtend mijn vrouw en dochter heb bezocht”, vertelt hij. ,,Ze hebben verwondingen aan hun hoofd en ze moesten een nachtje blijven.”

Zelf draagt hij een flink verband om zijn rechterhand en pols. ,,Ik heb een forse snee.” Het is de nasleep van het vreselijke ongeval dat zich zaterdagmiddag voordeed op de Zuidzijdsedijk. Een vrachtwagen schoot de dijk af en reed dwars door de tent van de jaarlijkse buurtbarbecue. Zes bewoners overleden, zeven liggen met verwondingen in het ziekenhuis.

,,Ik heb ontzettend veel geluk gehad”, vertelt hij nog beduusd. Het is zaterdagmiddag een uur of vijf, half zes als Jongebreur met zijn gezin op de barbecue arriveert. ,,We wonen hier op nummer 25, de barbecue wordt ieder jaar gehouden voor de buurt. We hadden de kwalificatie van de Formule 1 gekeken en waren er net. Ik schat dat er zeker vijftig mensen waren.”

Jongebreur zit aan de zijkant van één van de tafels onderaan de dijk, als hij omhoog kijkt. ,,Ineens zie ik een vrachtwagen optrekken en rechtdoor de dijk afschieten, het leek of hij te ruim de bocht nam.”

Wegvliegende tafel

De Nieuw-Beijerlander weet ternauwernood weg te springen met zijn dochter. ,,Mijn vrouw en zoon waren er echter ook, ik zag hen niet en vreesde voor hun leven.” Instinctief rent Jongebreur naar de vrachtwagen en kijkt eronder. ,,Ik zag diverse slachtoffers, een man zat vast onder het achterwiel, iemand aan de voorkant, een vreselijk gezicht.”

Vervolgens springt hij de cabine van de vrachtwagen in, stopt de motor en haalt de sleutel eruit. Een moment later kan hij een zucht van verlichting slaken: zijn zoon en vrouw blijken in leven. Beiden zijn echter zwaar gehavend. ,,Mijn dochter heeft een hoofdwond van de wegvliegende tafel die tegen haar aan kwam. Mijn vrouw is aan haar voorhoofd gewond.” Zelf merkt hij dat hij bloedt aan zijn hand en hij probeert de wond te stelpen.

Vrijwel direct springt Jongebreur met zijn gezin de auto in, op weg naar het Maasstad Ziekenhuis. ,,We konden ter plekke toch niet helpen en waren gewond.” Op de snelweg richting Rotterdam komt hij een hele escorte van hulpdiensten tegen, die zich naar de plek van het ongeval spoedt.

Slecht geslapen

Zelf mag Jongebreur met zijn zoon naar huis. ,,Ik heb echter bijzonder slecht geslapen vannacht”, bekent hij. ,,Ik heb mijn zoontje vijf, zes keer wakker gemaakt om te checken of hij ok was.” In de ochtend rijdt hij meteen weer naar het Maasstad Ziekenhuis om zijn vrouw en dochter te bezoeken. ,,Behalve voor mijn vrouw is het voor mijn dochter zwaar, ze is 9 en heeft het ongeluk helemaal meegekregen. Mijn zoon is gelukkig een stuk jonger.”

En nu staat hij zondagochtend om 10.00 uur weer op de noodlottige plek. ,,Ik wilde even kijken hoe het is.” Ook hoopt hij duidelijkheid te krijgen over zijn eigendommen. ,,Ik ben mijn schoenen en mobiele telefoon kwijt geraakt, ook zat mijn bankpas in het telefoonhoesje.”

Toevallig komt net een politiebusje aangereden, Theo van Bommel van de Verkeers Ongevallen Analyse stapt er uit met een grote fotocamera. ,,Gisteren waren er zoveel hulpdiensten dat ik geen goede foto's kon maken”, vertelt hij. ,,Daarom doe ik dat nu.” Jongebreur vraagt Van Bommel naar zijn eigendommen. ,,Er zijn inderdaad gisteren spullen gevonden, en ook een bankpas. Die krijgt u zeker terug zodra het kan.”

Vreemde indruk

De twee maken een praatje. ,,Ik heb al veel meegemaakt, maar dit ongeval ga ik de rest van mijn leven niet vergeten”, verzucht Van Bommel. Hij kan nog niet veel zeggen over de hoedanigheid van het ongeval. ,,Dat vergt dagen en waarschijnlijk weken onderzoek.”

Jongebreur vertelt dat hij nog niet door de politie is gehoord als ooggetuige. Over de 46-jarige chauffeur van de vrachtwagen - rijdend voor het Spaanse bedrijf El Mosca - weet hij te vertellen dat deze direct na het fatale ongeval een zeer vreemde indruk wekte. ,,Hij sloeg wartaal uit.”

Op dat moment komt het nieuws binnen dat er zes doden zijn gevallen bij het ongeval en zeven gewonden in het ziekenhuis liggen. Jongebreur hoort het met pijn in het hart aan. Zelf voelt hij zich ondanks alle ellende de rijkste man van de wereld. ,,Toevallig ben ik vandaag 34 jaar geworden, kijk maar op mijn ziekenhuisarmbandje. Het allermooiste cadeau deze verjaardag is dat mijn vrouw, dochter, zoon en ik er nog zijn.”