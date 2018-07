Roedel wolven vestigt zich wel héél dicht bij Nederlandse grens

5 jaar cel geëist tegen ouders verwaar­loosd jongetje (8)

15:18 De ouders van het verwaarloosde jongetje dat vorige zomer werd gevonden op camping De Twee Bruggen in Winterswijk moeten vijf jaar onvoorwaardelijk de cel in, met aftrek van voorarrest. Dat eiste de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Zutphen.