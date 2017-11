Roemeense verdachten stuntroof op vrije voeten

De vijf Roemenen die vastzaten voor een spectaculaire ladingdiefstal uit een rijdende vrachtwagen komen op vrije voeten. De rechtbank in Zwolle heeft de voorlopige hechtenis vrijdag tijdens een regiezitting geschorst in afwachting van hun berechting volgend jaar.

De mannen, in de leeftijd van 33 tot 43 jaar, zijn afgelopen zomer op een bungalowpark in Otterlo opgepakt. In het huisje waar ze verbleven en in een bestelbus voor de deur is de buit gevonden van een stuntroof die een paar dagen eerder was gepleegd op de A73 tussen Venray en Venlo. Sindsdien zitten ze vast, in verschillende huizen van bewaring.

De wijze van diefstal zou in een actiefilm niet misstaan. Een vrachtwagen met kostbare lading wordt gevolgd door een geprepareerde auto. Die gaat zeer dicht achter de vrachtwagen rijden, waarna een inzittende via het dak naar buiten klimt en vanaf de motorkap - met antislip voorziening - de achterzijde van de vrachtwagen razendsnel los slijpt en zijn slag slaat.

Grotere bende actief

Justitie meent dat een grotere bende Roemenen in wisselende samenstelling op deze wijze in meerdere landen in Europa actief is, en dat deze verdachten daar deel van uitmaken. De politie kwam de mannen op het spoor door internationale informatie, dat er verdachten de grens over zouden komen om in Nederland ‘strafbare feiten’ te plegen. Er werd een kenteken genoemd en het adres van het huisje.

Het leek bingo, gezien de vondst kort na de roof op de A73. Maar de beschuldiging blijft bij deze ene plundering. Na de aanhouding van de vijf Roemenen is er weer een rijdende vrachtwagen leeggeroofd, op de A15 bij Lienden.

Joggingpak

Volgens de advocaten is er tegen hun cliënten geen bewijs voor de diefstal, hooguit voor heling van de goederen die in het vakantiehuisje zijn aangetroffen: 960 iPhones met een geschatte waarde van een half miljoen. Er is geen enkel hard bewijs, zoals vingerafdrukken of DNA-sporen. En bovendien hebben ze al lang genoeg gezeten, stelt de verdediging, omdat het slechts om een ‘simpele ladingdiefstal’ zou gaan, waar geen maandenlange celstraf op staat.

De rechtbank denkt er anders over. Het vormt een forse aanwijzing dat de mannen in het huisje zaten waar de buit is gevonden. En ook het herhalingsgevaar is een reden om de voorlopige hechtenis niet op te heffen. Ten slotte zijn de hoeveelheid gestolen goederen en de manier waarop de diefstal is gepleegd van belang voor een eventuele strafmaat.