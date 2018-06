Roken voortaan taboe bij Scouting Nederland

Nederlan­ders opgepakt na dna-match met IS-wapens in Frankrijk

13:24 Drie Nederlanders waarvan dna-sporen zijn gevonden op vuurwapens die werden gevonden in een IS-schuilplaats in de Parijse voorstad Argenteuil zijn gisteren aangehouden. De politie pakte een 26-jarige Groninger en een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats op. Een 53-jarige derde en reeds gedetineerde verdachte werd in zijn cel in Zaanstad aangehouden.