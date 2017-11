'Rokers en drinkers moeten extra betalen voor zorg'

,,Er lijkt sprake van een 'eigen schuld'-gedachte'', zegt Judith de Jong van Nivel. De bereidheid om te betalen daalde van 73 procent in 2013 naar 63 procent in 2015. Voor mensen met een slechte gezondheid of een genetische aanleg voor een ernstige ziekte willen Nederlanders echter gewoon blijven betalen.



Volgens de onderzoekers zijn vooral mensen met een middelbaar opleidingsniveau of laag inkomen minder genegen om op te draaien voor anderen. In Nederland wordt via de zorgpremie voor het basispakket bijgedragen aan de betaling van de zorgkosten van zowel onszelf als van anderen.