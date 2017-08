Rokjesdag voor mannen: 'Een broek is zó ouderwets'

Robbie Williams droeg een kilt tijdens zijn concert in het Goffertpark. Ook David Beckham is wel eens in een rok gesignaleerd. En je ziet regelmatig mannen in kilts of sarongs op de catwalk. Maar in het Nederlandse straatbeeld zie je geen mannen in rokken. Dat moet anders, vindt Theo Berlie. Dus een rokjesdag. ,,De naam is een beetje ironisch. Met 'rokjesdag' wordt bedoeld dat mannen naar vrouwenbenen kunnen kijken. Ik wil graag emancipatie de andere kant op: dat het gewoon wordt dat mannen een rok dragen.’’

Zaterdag 2 september kunnen vrouwen (en mannen die daarvan houden) vanaf 14.00 uur naar mannenbenen kijken. Het volledige programma met de lokatiesstaat op Facebook onder 'Rokjesdag voor Mannen'.

Theo Berlie (tweede van rechts) en vier andere rokdragende mannen.

Ik verzamel ze



Richard Siegers uit Nijmegen, magazijnwerker: ,,Ik vind rokken al twintig jaar leuk. Toen schafte ik mijn eerste kilt aan op een rommelmarkt. Later maakte mijn tante er nog een voor mij. Een paar jaar geleden ben ik rokken gaan verzamelen en ze veel meer gaan dragen. Ik heb een hele collectie kilts en sarongs. Ze zijn veel comfortabeler dan broeken. Mijn benen zijn stevig in verhouding tot mijn heupen en daarom zitten jeans nooit lekker. De helft van de tijd heb ik een rok aan. Ook op mijn werk. Ze raken er inmiddels aan gewend. Ik krijg vaak reacties op mijn uiterlijk. En soms vragen mensen of ik een speciale religie aanhang.’’

Richard Siegers.

Wappert lekker

Hjalmar Bastiaans uit Kekerdom, cafébaas: ,,Ik heb een café in Kekerdom. Ik loop te hele dag te sjouwen in de keuken en de bediening. Voor de veiligheid heb ik dan een lang schort aan. Maar als ik daar dan nog een spijkerbroek onder draag, is dat te warm. Dat is niet fijn met mijn dikke billen. Ik draag daarom vaak een sarong. Dat wappert lekker om de benen. Ze moesten er in het dorp eerst aan wennen. Inmiddels weet iedereen dat ik graag een rok draag. Natuurlijk vragen ze me wel eens wat eronder zit. Aan een vrouw zou niemand dat durven vragen. 'Twee knikkers en een stumpke', zeg ik dan en daar hebben ze dan niks op terug.’’

Hjalmar Bastiaans

Beginner

Patrick Tromp uit Nijmegen, slagwerker: ,,Ik draag voor het eerst een rok, deze heb ik van Theo geleend. Ik ben dus een echte beginner en vraag me af of ik wel geschikt ben om iets te vertellen over het dragen van rokken. Ik ga zaterdag in rok lopen als ik als trommelaar meeloop met de stoet mannen in rokken. Ik moet zeggen, dat het wel lekker zit. Een beetje ruim om de benen, het is even wennen. Als ik op vakantie op de camping ben, loop ik graag rond met een handdoek om. Ha ha, daar begint het mee. Of ik een rokdrager word, kan ik nog niet zeggen. In veel gevallen is een rok onhandig. Op de motor moet je echt een broek aan.’’

Patrick Tromp.

Schots gevoel

Maas van Donkelaar uit Zevenaar, ambulancechauffeur: ,,De eerste keer dat ik een kilt aantrok was in 2005. Ik had beloofd de Nijmeegse Vierdaagse mee lopen voor het Ronald McDonaldhuis en daarvoor had ik een kilt aangeschaft. En dat droeg heel comfortabel. Sindsdien loop ik de Vierdaagse in kilt. In de loop van de jaren zijn er Schotse accessoires bijgekomen. Zoals een speld, een riem en een sporran. Dat is de tas om het middel. Ik loop steeds vaker in kilt bij feestelijke gelegenheden. Nee, ik ben geen Schot, ik ben dit jaar pas voor het eerst naar Schotland geweest. En dat was heel bijzonder, het voelde voor mij echt als thuiskomen.’’

Maas van Donkelaar.

Normaal

Theo Berlie uit Nijmegen, dj: ,,Wereldwijd dragen mannen rokken. De Grieken en de Romeinen deden het al. De Schotten hebben kilts en er zijn veel culturen waar een sarong een normale dracht is voor mannen. Als kind vond ik al dat meisjes leukere kleren mochten dragen. Een paar jaar geleden heb ik voor het eerst een rok geprobeerd. Een vrouwenrok van de H&M. Het zit lekker, zeker als het warm is. Inmiddels heb ik een paar kilts en sarongs. Ik draag ze als ik optreed als dj en soms op straat. De wereld is internationaler geworden en de verschillen tussen mannen en vrouwen kleiner. Mannen in rokken: dat moet kunnen.’’