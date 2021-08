Rolschaatsen en vissershoedjes: deze mode-items van vroeger zijn weer populair bij jongeren

Generatie Z, zoals we de jongeren noemen die tussen 1996 en 2015 geboren zijn, heeft zijn hoofd vol zitten met de zorgen van morgen, maar refereert deze zomer met zijn kleding vooral aan het verleden. De ‘Zoomer’ is zich speelser en avontuurlijker gaan kleden tijdens de pandemie. We gingen in Rotterdam de straat op om de vier meest iconische mode-items van deze zomer vast te leggen. De fotoreeks doet zo nostalgisch aan, als ware een reis terug in de tijd – maar dan on acid.