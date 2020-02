Romy (22) vocht zich terug van een eetstoornis: ‘Mijn moeder had mijn kleren voor in de kist al klaargelegd’

Update Storm Dennis: code geel maar ook warmtere­cord in De Bilt én de eerste lentedag van 2020

13:30 De dag is nog niet voorbij maar toch is het al de warmste 16 februari ooit. Afgelopen nacht werd met 13,6 graden een warmterecord gevestigd en met 15 graden in De Bilt is de eerste lentedag een feit. Ondanks de hoge temperaturen is code geel afgegeven voor storm Dennis.