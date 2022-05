Romy (23) is de rising star van de porno: ‘Ik kijk er zelf naar alsof ik een saai schoolboek lees’

podcast Els Kuijper was de Ad Melkert van Rotterdam (en daarmee dus ook de zondebok van Pim Fortuyn)

Op 6 mei 2002 werd Pim Fortuyn vermoord; de flamboyante politicus die voor een aardverschuiving in politiek Nederland zorgde. Zijn dood leidde tot hevige emoties in het hele land maar zeker ook in zijn eigen stad Rotterdam. Peter Groenendijk en Paul van den Bosch van het AD kijken 20 jaar later met verschillende Rotterdammers over het fenomeen Fortuyn.

