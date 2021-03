Ron (38) slaat ‘beste maatje’ Habib dood na drinken ayahuasca: ‘Ik werd overgenomen door andere machten’

Dader en slachtoffer kenden elkaar van hun werk bij Bosch in Tilburg en deelden ook een appartement in de Hoefstraat. In de nacht van 18 op 19 maart kwam er een gruwelijk einde aan het leven van de in Iran geboren Habib. De ayahuasca-thee die Ron E. eerder op de avond had gedronken, bezorgde hem om 01.00 uur 's nachts een bad trip. Hij ontwaarde 'duivelse krachten’ in zijn vriend Habib, die aan de andere kant van de woonkamer op een matras lag. En géén ayahuasca had gebruikt. Er ontstond een gevecht, waarbij Ron E. met een vaas en een zware zoutlamp als een bezetene insloeg op de 35-jarige Habib. Die bleef levenloos liggen in een grote plas bloed, Ron E. reed met zijn auto naar zijn vader in Eindhoven. En gaf zich de volgende ochtend aan bij de politie.