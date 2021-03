Ron: ‘Sommige mensen zullen denken dat ik word opgelicht, maar dit is echte liefde’

VIDEO LIVE | Aantal nieuwe coronage­val­len over afgelopen 24 uur daalt voor derde dag op rij

16:22 Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal voor de derde dag op rij gedaald. Het RIVM telde 5636 positieve tests, 682 minder dan een dag eerder. Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen echter vaak wat lager doordat minder mensen zich in de weekeindes laten testen. Over de hele afgelopen week werden namelijk iets meer dan 46.000 positieve testen geregistreerd. Dat zijn er ongeveer 6.500 meer dan een week geleden. ‘Dit is duidelijk echt het begin van de derde golf.’ Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.