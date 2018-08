Rookvrije straten in aantocht in Rotterdam

De gemeente staat zeer welwillend tegenover het verzoek. ,,Rotterdam loopt voorop met anti-rookmaatregelen, dit is daar een goed voorbeeld van. We hebben eerder al aan het Rijk advies gevraagd over hoe we een rookverbod in de APV kunnen inpassen", zegt beleidsambtenaar Kees van Veldhuizen. Alleen Groningen en Amstelveen hebben al een rookverbod in de APV staan, maar dat is nog niet ingezet voor hele straten, weet Tom Voeten van anti-rookorganisatie Clean Air Now. ,,Rotterdam zou daarmee de eerste zijn.''



Het ziekenhuis en de scholen willen het gebied zo snel mogelijk rookvrij maken, maar wachten op het besluit van de gemeente. Hogeschool Rotterdam start na de vakantie wel al zelf met een algeheel rookverbod op het terrein.