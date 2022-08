Rosmalense Flatmoord: hoe de dood van Regie van den Hoogen tóch geen moord bleek

Daags na zijn finest hour als advocaat gooit Pieter van der Kruijs in zijn woonboot aan de rand van de Bossche binnenstad een al wat vergeeld krantenknipsel op tafel. Het is een hoofdredactioneel commentaar van NRC, uit 2006. Het gaat over fouten in de rechtspraak en één van de zinnen die Van der Kruijs met een blauwe stift heeft gearceerd, is deze: ‘Gebrek aan deskundigheid is het laatste taboe binnen de rechterlijke macht’.