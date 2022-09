Rosmalense flatmoord rechtelijke dwaling, Rob B. 22 jaar na veroordeling vrijgesproken

Complotden­ker en verdachte van bedreiging Micha Kat blijft ook in Nederland in de cel

Complotdenker Micha Kat blijft ook in Nederland nog minimaal twee weken in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris in Den Haag vandaag besloten. Kat werd deze week uitgeleverd van Noord-Ierland - waar hij ook al maandenlang vast zat - naar Nederland.

2 september