Rotterdam is booming! Opmars toerisme nooit eerder zo groot

Het toerisme in Rotterdam explodeert. Het aantal overnachtingen van bezoekers uit binnen- en buitenland steeg in het eerste kwartaal met 28 procent.

Eerder waren de groeicijfers in de recent door toeristen ontdekte stad tussen de 7 en 11 procent. Volgens de recentste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) trok de stad in de eerste drie maanden van dit jaar 324.000 bezoekers van buiten de stad. Dat is een stijging van ruim 26 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Hotels

De opmars van het toerisme in Rotterdam was nooit eerder zo groot. ,,We zien dat het aantal bezoekers zeker toeneemt’’, zegt Karin van den Berg, voorzitter van de Rotterdamse Hotel Combinatie en medewerker bij het Hilton. Omdat het aantal hotels de afgelopen periode is gestegen en bezoekers ook elders overnachten, is er bij de individuele hotels geen recordstijging. ,,Wel zien we dat het ook het tweede kwartaal weer drukker is. We verwachten dat de stijging zich voortzet.’’

Onlangs constateerde vastgoedadviesbureau Colliers al dat Rotterdam meer hotels nodig heeft. Sinds 2010 zijn er dertien bijgekomen, een vergelijkbaar aantal is in aantocht.

Drie keer zo snel

Het toerisme in Rotterdam steeg het afgelopen jaar bijna drie keer zo snel als elders in Nederland. Het aantal gasten in heel Nederland steeg in januari, februari en maart met 9,2 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017. In Rotterdam was dat dus 26 procent.

Al jarenlang zijn ongeveer vier op de tien bezoekers die de havenstad aandoen afkomstig uit het buitenland, vooral uit België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Opvallend is dat de stad ook steeds meer bezoekers uit Azië trekt.