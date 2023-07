Rotterdam wil jacht openen op Duitse huurauto’s met Nederlander achter het stuur

Karremans (verkeer, VVD) is vast van plan om alle ergernissen op de Rotterdamse wegen aan te pakken. Van dubbel parkeren tot de herrie van motoren en auto’s, waarvoor een speciaal team met BOA’s in het leven is geroepen.

Ook de jongeren die overlast veroorzaken in hun luxe Duitse auto, moeten - als het aan hem ligt - eraan geloven. ,,Die auto’s worden in Duitsland gehuurd, waarna ze worden onderverhuurd. Je mag er een rondje in rijden voor geld. Veel geld’’, vertelt Karremans. Op internet wordt bijvoorbeeld door een Rotterdammer een Mercedes GT63 met Duits kenteken te huur aangeboden voor 850 euro per dag.

Dat er iemand anders achter het stuur zit, maakt het gemakkelijk de auto af te pakken, zo liet de Brabantse politie eerder tijdens een pilot zien. Project Mietwagen begon met een heel verdrietige gebeurtenis in Oud Gastel, waarbij verleden jaar vier inzittenden om het leven kwamen. Hun auto werd met hoge snelheid geramd door een Duitse huur-Mercedes met een jonge Roosendaler achter het stuur.

Wegpiraten gepakt

De burgemeesters van Roosendaal en Halderberge waren vervolgens de grote gangmakers achter het Project Mietwagen, waarvan de naam verwijst naar het land van herkomst van verreweg de meeste huurwagens. De huurders scheurden bijvoorbeeld meer met meer dan honderd kilometer per uur door Tilburg. Een Rotterdammer die na een verkeersruzie op een snelweg in Brabant gewond raakte, raakte ook zijn huurauto en zijn rijbewijs kwijt.

Het wetsartikel tegen joyriden maakt het mogelijk een auto in beslag te nemen als de automobilist achter het stuur niet kan aantonen dat hij de wettige bestuurder is. Dat is het geval als de auto onderverhuurd is. Ook moeten Nederlanders die in een buitenlandse auto rijden motorvoertuigenbelasting betalen of een ontheffing aanvragen. Dat gebeurt zelden.

Tientallen dure huurauto's van de weg gehaald

In Brabant werden in een half jaar tijd tientallen supersnelle, dure huurauto’s van de weg gehaald. Opvallend: geen van de betrokken Duitse verhuurders deed aangifte van joyriden, waardoor de bestuurders er zonder straf vanaf kwamen. Maar de verhuurders zelf hadden wel last van de aanpak. Alleen zij kunnen de auto weer terugkrijgen, waarvoor ze dus naar Brabant moeten rijden.

Tijdens Project Mietwagen bleek er een link te zijn tussen de meeste snelle huurauto’s en (drugs)criminaliteit in het gebied. De jongeren achter het stuur bleken al vaak een strafblad te hebben, vooral voor drugsvergrijpen. In meerdere auto’s bleken ook verborgen ruimtes te zijn gebouwd, waarin criminelen wapens, geld of drugs kunnen verstoppen.

Criminelen zouden auto's kopen en dan aan zichzelf verhuren

De betrokken Brabantse burgemeesters zeggen dat er aanwijzingen zijn dat Nederlandse criminelen de auto’s kopen en dan via wazige constructies en schimmige Duitse bedrijven aan zichzelf verhuren om anderen erin te laten rijden. Dit zou dan witwassen zijn.

Het idee is de Brabantse aanpak een landelijk vervolg te geven. Wethouder Karremans wil dat het in Rotterdam snel zover is. Daarvoor lopen de gesprekken met het Rotterdamse Openbaar Ministerie.

Karremans wil verder met Nederlandse autoverhuurbedrijven kijken of er een zwarte lijst kan komen voor verkeersaso’s, zodat die in de toekomst geen patserbakken meer kunnen huren. Eerder moesten autoverhuurbedrijven in de Spaanse Polder en een deel van Schiedam al een vergunning aanvragen. Dit om criminaliteit tegen te gaan.