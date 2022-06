Rotterdamse (t)huiswerkvrije vmbo-school sleept wéér predicaat ‘excellent’ binnen

met video Minimaal één dode en zeven gewonden na minitorna­do op Schou­wen-Duiveland: ‘Een oorlogsge­bied’

Minimaal één persoon is om het leven gekomen na de tornado in Zierikzee. Mogelijk zijn er meer slachtoffers gevallen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Zeven personen zijn volgens de Veiligheidsregio Zeeland gewond geraakt. Ook is in diverse straten een grote ravage aangericht door de wervelwind. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

17:26