Rotterdamse YouTuber krijgt copyrightmelding over zijn eigen liedje

'Beste Paul Davids, een auteursrechteigenaar die gebruikmaakt van Content ID heeft materiaal in je video geclaimd', stond er in de mail die Paul twee weken geleden ontving van YouTube. Toen hij verder las, ontdekte hij dat het om achtergrondmuziek ging die hij twee jaar geleden in één van zijn video's had gebruikt. Muziek die hij nota bene zelf geschreven had.



,,Ik ben toen direct in bezwaar gegaan'', vertelt Paul. ,,Het is namelijk mijn liedje.'' In een vlog die hij op YouTube plaatste is te horen hoe miniem het verschil is tussen de twee liedjes. ,,Die gitarist heeft er wat vocals en extra gitaren aan toegevoegd, maar verder is het toch echt hetzelfde liedje. Het originele bestand staat nog op mijn computer.''