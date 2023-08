Rover boos over prijsverhoging treinkaartjes NS: ‘Zo wordt de trein onbetaalbaar’

Bas mist het Spookslot en bouwt het na op zijn toilet: ‘Kan het er laten onweren’

OOSTERHOUT - Een jaar lang heeft Bas Soeters (46) er met bloed, zweet en tranen aan gewerkt. Maar hij kan het nu wel laten spoken op de wc. Zijn toilet is omgetoverd tot het oude Spookslot. De Oosterhoutse Eftelingfan sneed alle gebouwen en figuurtjes uit piepschuim: ,,De witte bolletjes vinden we nog steeds overal terug in de woonkamer.”