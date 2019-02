Rowan uit Dieren raadde Het Geluid en gaat een cadeau kopen voor zijn moeder

Naar Het Geluid wordt bij muziekzender Qmusic al geraden sinds 2007. Het klembord van Rowan was pas het 26e geluid in de geschiedenis, want het spel wordt maar een paar keer per jaar gespeeld. Soms wordt het snel geraden, soms duurt het lang voor iemand met het juist antwoord komt. In 2017 leverde het vastklikken van het lipje van een fotolijstje de rader nog 63.700 euro op, in 2008 het uitschuiven van een zwabber nog 62.400 euro.



Dat Rowan de kans kreeg om zijn antwoord te geven, was puur geluk. Kandidaten konden zich ‘s ochtends gedurende een minuut opgeven via de app. ,,Wij hadden dat thuis allemaal gedaan”, vertelt Rowan. ,,Ik had iedereen het antwoord gegeven. Door stom toeval was ik het zelf die werd gebeld.”