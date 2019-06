RUG in de fout bij afwijzing miljoenenklus Feringa Building

De voorzieningenrechter besloot dat de RUG deze beslissing moet intrekken op straffe van een dwangsom van een half miljoen euro.

Het consortium, bestaande uit Croonwolter& Dros, Unica Installatietechniek en Engie Services Noord, had een bedrag van circa 90 miljoen euro berekend. Maar de RUG vindt dit onaanvaardbaar hoog en wees de inschrijving af, omdat haar budget 56 miljoen euro zou zijn. Het consortium stelt dat de RUG dit bedrag veel te laat als harde voorwaarde stelde en dat het lange tijd de indruk van de RUG kreeg dat er ‘nog wel rek in zat’. Tijdens de zitting bleek dat eventueel 75 miljoen euro voor de RUG niet onbespreekbaar was.

De RUG wilde met een andere partij in zee, maar volgens de rechter is een overeenkomst die met een andere partij dan het consortium is gesloten onwettig.

De drie bedrijven wilden de technische infrastructuur aanleggen, zoals specialistische laboratoria, biochemische en trillingsvrije labs. De bouw, die deze zomer moet beginnen, wordt door Ballast Nedam uitgevoerd.

Bouw Feringa Building begint in de zomer