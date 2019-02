RUG moet bijna 7 ton belastinggeld terugbetalen voor Chinese campus

‘Holleeder, Soerel en Hillis beschikten over leven en dood’

11:32 Het Openbaar Ministerie (OM) is de derde dag van het slotbetoog in het proces tegen Willem Holleeder begonnen met een visuele presentatie. Met videobeelden en foto’s werd onder meer het beruchte criminele driemanschap Holleeder, Dino Soerel en Stanley Hillis belicht. Volgens het OM heeft dit trio aan het hoofd gestaan van een misdaadorganisatie, die een reeks liquidaties heeft gepleegd. Morgen volgt de strafeis in de zaak.