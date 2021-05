Ruim 10.000 Ajax-fans bij ArenA, gemeente greep bewust niet in

Update & Video Vrees voor drie doden in Werkendam, brand in apparte­ment na bijna acht uur onder controle

16:44 Bij een appartement boven een bedrijf aan de Beatrixhaven in Werkendam is zondagochtend een grote brand uitgebroken. Rond 15.40 uur meldt de Veiligheidsregio dat het vuur onder controle is. Gevreesd wordt voor drie doden. Het is nu wachten op het moment dat het appartement is afgekoeld. Pas dan kan de politie het pand in om onderzoek te doen naar de mogelijke slachtoffers. ,,Dit onderzoek moet heel zorgvuldig en duurt uren.”