Ruim 100 bevruchte eieren spoelen aan langs Scheveningse kust: ‘Mogelijk inheemse ganzensoort’

De dierenambulance kwam donderdagmiddag naar het strand na de melding. ,,Dit hebben wij nog nooit meegemaakt”, zei een woordvoerder. Volgens calamiteitensite Regio15 gaat het om ongeveer 150 bevruchte vogeleieren.

Een woordvoerder van de vogelopvang De Wulp, waar de eieren door de dierenambulance voor onderzoek naartoe zijn gebracht, laat weten dat de NVWA beslist of het onderzoek wordt voortgezet nadat duidelijk is om wat voor dieren het gaat. ,,De politie gaf aan dat zij het geen zaak voor hen vinden.”

Twee eieren

De vogelopvang kreeg donderdagmiddag van de NVWA te horen dat het mogelijk om een inheemse kleine ganzensoort gaat. ,,Maar dit blijft nog een beetje gissen”, vertelt een woordvoerder van De Wulp. Aan de opvang is gevraagd om twee eieren apart te houden. ,,Deze eieren haalt de NVWA volgende week op om vervolgens vast te kunnen stellen of verder onderzoek nodig is.”

De woordvoerder vertelt dat de medewerkers van de vogelopvang heel erg aan het twijfelen zijn om welk dier het gaat. ,,De embryo’s lijken op een grote eend of een kleine gans. Het zijn in ieder geval watervogels met zwemvliezen en een snavel die groter is dan die van een grote eend, maar kleiner dan die van een gans.” Het doet de opvang heel erg aan een bepaald dier denken: ,,Maar dit houden wij liever nog even voor ons, omwille van het onderzoek.”

Hoe de eieren in zee terecht zijn gekomen is onduidelijk. Vermoedelijk zijn ze van een schip gevallen of door iemand gedumpt.

