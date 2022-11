Ruim 100 jaar oude tijdcapsule ontdekt bij renovatie station: ProRail vraagt hulp bij ‘historisch Cluedo’

De fles lag tussen puin van metselwerk dat was achtergebleven in een twee ton zware balk van de perronoverkapping. Directeur Ernie Baars van Staalcon, het bedrijf dat de renovatie aan de overkapping uitvoert, deed de bijzondere ontdekking in februari vorig jaar, enkele dagen na de verwijdering van de balk uit de stationskap. In de werkplaats werd het metselwerk vervolgens verwijderd en het puin op de vloer verzameld.

‘Toen ik door de werkplaats liep, zag ik iets afwijkends tussen het puin liggen. Het bleek een in papieren gewikkelde fles te zijn keurig met een touwtje omwikkeld. Na het voorzichtig verwijderen van het papier zag ik een fles met een kurk er nog op. Door het glas kon je zien dat er iets in zat’, zegt Baars in een persbericht, waarin hij terugblikt op zijn ontdekking.

De in papier gewikkelde fles. © Prorail

De fles bleek vier briefjes met namen te bevatten. Onderzoek door ProRail-archeoloog Jerry Huisman wees uit dat het ging om de namen van drie postbodes en een conducteur. ‘Op een van de briefjes staat de naam van Arnoldus ten Hulscher, die als Rijksbrievenbesteller in Leeuwarden werkte. Op dat briefje staat ook een datum: 25 november 1891. De handtekening van Arnoldus op het briefje is dezelfde als zijn handtekening op een trouwakte van 18 mei 1881. Er is dus geen twijfel over mogelijk dat dit inderdaad flessenpost is uit 1891’, zegt hij in het bericht.

Historisch Cluedo

De inhoud van de fles, die volgens hem is gemaakt in de periode 1825 tot 1900, intrigeert Huisman. ‘Vier mannen hebben hun namen op papier gezet, met een datum erbij. Daarna zijn de briefjes doelbewust in een fles gestopt, afgesloten en ingemetseld. We weten alleen nog niet waarom ze dat hebben gedaan. Als de fles niet op zo’n obscure plek gevonden was, zou je kunnen denken dat iemand gewoon een lege fles bij zich had en hem ergens had weggegooid, maar dat is hier dus niet het geval’.

De mysterieuze fles is volgens ProRail achtergelaten in het jaar dat de perronoverkapping werd gebouwd. De spoorbeheerder vraagt iedereen die meer weet over de vier mannen om contact op te nemen.

De perronoverkapping is volgens ProRail uniek omdat het dak een zogenoemde ‘sikkelspant’ bevat, een boogspant met gebogen onderrand. ‘Dit komt op Nederlandse stations niet meer voor.’



De renovatiewerkzaamheden begonnen in 2020. Drie jaar eerder was gebleken dat de constructie niet meer voldeed aan de eisen van nu. ‘De kappen waren beschadigd en niet bestand tegen sterke wind', luidde het destijds. Onderzoek leerde dat de fundering versterkt moest worden. ‘De vernieuwde kappen zijn daarna klimaatbestendig.’ ProRail verwacht het project in 2023 af te ronden. Tijdens de werkzaamheden blijven de treinen rijden volgens dienstregeling.

De briefjes die in de ontdekte fles zaten. © Prorail