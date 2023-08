Ruim 1500 kinderen spijbelden net als zoon Hazes dagje voor vakantie

Onder de spijbelaars dat jaar was ook het toen 6-jarige zoontje van André Hazes en Monique Westenberg, die zich daarvoor donderdag bij de rechter moeten verantwoorden. Ze namen hun kind mee naar Amerika buiten de schoolvakantie en zonder dat de directeur hier toestemming voor had gegeven.

Toen hierover vragen kwamen op sociale media reageerde Westenberg, dat ze ‘eigen ondernemers’ waren en een aanvraag mochten doen ‘om buiten de vakanties weg te gaan’, maar die toestemming zouden ze toch niet hebben gekregen. Hazes reageerde later zelf bij RTL Boulevard op de kwestie en zei dat hij de consequenties met heel veel liefde onderging. Het had ervoor gezorgd dat zijn relatie met Monique Westenberg weer goed was gekomen.

Forse boete

Hoeveel ouders zich nog meer voor de rechter moeten verantwoorden, is volgens de belangenvereniging van leerplichtambtenaren Ingrado moeilijk te zeggen. In alle 1540 zaken is een boete opgelegd, die kan oplopen tot maximaal 900 per gezin. Rechtszaken volgen alleen als ouders weigeren de boete te betalen of als ze langer dan twee weken met hun kinderen op vakantie zijn geweest. ,,Onze indruk is dat de meeste mensen gewoon betalen’’, laat bestuurder Corien van Starkenburg van Ingrado weten.