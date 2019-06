Ruim 200 gedupeerden melden zich bij politie over ondergedoken rijschoolhouder

‘Als voetbalha­ter haast ik me nu het schompes voor Oranje’

21:58 Om te zeggen dat verslaggever Eefje Oomen niet van voetbal hield, was zwakjes uitgedrukt. Ze háátte het spelletje dat in haar mannengezin niet te vermijden is. En nu? Nu is ze niet bij het WK voor vrouwen weg te slaan en kijkt ze dus uit naar de cruciale kwartfinale die de Oranje-vrouwen morgen tegen Italië spelen.