Ruim 200 tips binnengekomen over bioscoopdoden

In een bericht op Twitter worden die tipgevers bedankt door de politie. ,,Jullie hadden concrete informatie voor ons en ook waren er melders die meedachten in het onderzoek.”



De 33-jarige verdachte in de zaak van het echtpaar Gina (55) en Marinus (56) uit Slochteren, dat zaterdag in de bioscoop om het leven werd gebracht, ligt nog altijd in het ziekenhuis. Hij werd zondag bij zijn aanhouding in zijn benen geschoten, onder meer omdat hij een mes in zijn hand had. De man werd aangehouden en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.



Het tijdstip van zijn voorgeleiding is nog niet bekend. De man was wellicht in Groningen omdat zijn ex-vriendin daar in de provincie woont. Rotterdammer Ergün S. heeft zelfs een kind met haar. Een familielid zegt dat de relatie zo’n drie jaar geleden stukliep en dat zij verhuisde naar het noorden van het land, waar haar moeder woont.