Ruim 200 vogels gestolen van jaarlijkse show: 'Emotionele schade heel groot'

Ongeveer de helft van de 435 vogels die in Nuenen (Noord-Brabant) bijeen waren gebracht om dit weekend te worden getoond bij de jaarlijkse vogeltjesshow van Vogelvereniging De Bastaarden is afgelopen nacht weggehaald. De vogels die gisteren door hun eigenaren zijn gebracht zouden vandaag door keurmeesters worden beoordeeld. Vanochtend zijn de inbraak en diefstal ontdekt.

Sinds gemeenschapshuis De Vank niet meer beschikbaar is, worden de vogels tentoongesteld in de trainingshal van Honk- en Softbal Club Nuenen. Deze beschikt over diefstalbestendige deuren waardoor de dieven een klein raam hebben moeten inslaan. Hier zijn de dieven zelf door naar binnen gegaan en de vogels zijn in verzamelkooien door het gat naar buiten doorgegeven. Van de honkbalvereniging is de aanhanger die met een zware ketting aan een boom vast zat gestolen. Deze is waarschijnlijk gebruikt om de buit te vervoeren.

Quote De meeste vogeltjes, vooral de kanaries, zijn uit hun kooitjes gehaald en in een loper gestopt, een verzamelkooi Secretaris Lambert van Gelooven

,,Voor zover wij weten is het niet eerder voorgekomen dat er vogels van een show zijn gestolen, ook de keurmeesters hadden daar nooit van gehoord”, vertelt secretaris van de vereniging Lambert van Gelooven. ,,De meeste vogeltjes, vooral de kanaries, zijn uit hun kooitjes gehaald en in een loper gestopt, een verzamelkooi. Maar er zijn ook vogeltjes met kooitje en al door het raam naar buiten gegaan; de postuurkanaries en de kistvogels. Ze zijn heel selectief te werk gegaan. Ze wisten wat ze wilden hebben. Kanaries leveren maar 7,50 tot 10 euro op, maar er zijn ook vogels die 40 tot 50 euro opbrengen. Wat het nog erger maakt is dat er ook zeldzame of unieke vogels tussen zitten, die niet meer te koop zijn. Ze waren speciaal voor de show naar Nuenen gebracht.”

Handelaren

De Nederlandse bond is verzocht het bericht van de diefstal snel te verspreiden. ,,Het moet zo snel mogelijk bekend worden, zodat de handelaren bij wie de vogels worden aangeboden weten dat ze hier zijn weggehaald. Maar ze zullen de ringen wel van de pootjes knippen en dan is de eigenaar niet meer te achterhalen. En de kans is groot dat ze al de grens over zijn en naar België zijn gebracht.”

Quote En ook al zijn we collectief verzekerd, de emotionele schade is vele malen groter dan dat wat wordt vergoed Secretaris Lambert van Gelooven

,,Na het onderzoek door de politie moet er worden geïnventariseerd welke vogels weg zijn, dan moeten de eigenaren worden ingelicht en moeten we ze vertellen dat de show dit jaar niet meer doorgaat”, vervolgt Van Gelooven. ,,En ook al zijn we collectief verzekerd, de emotionele schade is vele malen groter dan dat wat wordt vergoed.”