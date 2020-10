Ruim 27.000 positieve coronatests in week tijd, fors meer ziekenhuisopnamen

Hoe 100 euro ervoor zorgde dat een jongeman uit Kockengen in het Russische Izjevsk terecht kwam

4 oktober Doordat zijn vader hem 100 euro bood nam het leven van Kockengenaar William Immink (24) een meer dan bijzondere wending. De journalist woont nu samen met zijn geliefde Anna en hun zoontje Joeli in de Russische stad Izjevsk, waar aan de lopende band kalasjnikovs worden geproduceerd. Op bezoek in Nederland vertelt hij over het boek dat hij schreef. ,,In Rusland weet je vaak ’s morgens niet waar je ’s avonds zult belanden.’’