Ruim 52.000 kinderen onder 12 hebben coronaprik gekregen

ProRail neemt maatrege­len: storings­ploe­gen paraat en minder intercity’s

Vanwege de verwachte overlast die storm Corrie zal veroorzaken, heeft ProRail voor maandag een aantal maatregelen getroffen. Zo rijden er tot in de middag op het traject Den Helder-Zaandam maar twee NS-intercity’s per uur in plaats van vier. ,,Zo ontstaat er meer ruimte om eventuele problemen op het spoor snel op te lossen’’, aldus de spoorbeheerder.

31 januari