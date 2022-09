Ruim 70.000 bezoekers, maar geen treinen naar Arena: wat kunnen we verwachten?

Het is hoog tijd om veel minder kleding te kopen

Wat de vrolijke catwalks tijdens fashionweek niet laten zien is de enorm vervuilende en verspillende industrie die achter hun mooie pronkstukken schuilgaat. Koop daarom kleding van stoffen die lang meegaan, draag je kleren af of geef ze aan iemand die je kent en er nog blij mee is, schrijft hoofdredacteur Rennie Rijpma in dit commentaar.

1 september